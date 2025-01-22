Встреча школьников с жителем блокадного Ленинграда прошла в Балашихе

В преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда в Балашихе состоялась встреча «Живая память войны», на которой ветеран Геннадий Дементьев поделился своими воспоминаниями о тяжелых днях осады. Геннадий Петрович, не покинувший родной город во время эвакуации, рассказал о том, как его мама работала по 16 часов в день, чтобы обеспечить семью пищей, в то время как он проводил большую часть времени в детском саду.

В первые дни блокады захватчики уничтожили все складские запасы. Все, что сгорело, исчезло в земле, и местные жители вынуждены были копать землю в поисках съедобного. Обычным гражданам выдавали всего 125 граммов хлеба, в то время как солдаты получали немного больше.

«Каждое утро, несмотря на усталость и голод, нужно было вставать и идти на работу или рыть окопы. Величие ленинградцев заключается в том, что они преодолели все трудности и защитили свой город», — рассказал Геннадий Дементьев.

После его рассказа участники встречи смогли задать вопросы ветерану. В качестве символа блокады гостям предложили 125 граммов хлеба, что является напоминанием о тех тяжелых временах.