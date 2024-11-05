Встреча школьников с ветераном Малофеевым прошла в Дмитровском округе

Выпускником Орудьевской школы Николай Малофеев всю жизнь помнит о подарке отца, который получил в четырехлетнем возрасте. Комендант аэродрома организовал для сына первый полет на самолете. После школы Малофеев служил в Польше, затем окончил Иркутское авиационное училище и был распределен в 196-й Гвардейский военно-транспортный авиационный Минский полк, который дислоцировался в эстонском Тарту. Малофеев был бортовым техником на Ан-12 и Ил-76 и до сих пор отлично разбирается в устройстве самолетов.

В 1984-1987 годах экипажи Ил-76 доставляли грузы на дрейфующие полярные станции. За эту работу Николай Сергеевич был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Ветеран поделился со школьниками воспоминаниями о войне в Афганистане. Ребята внимательно слушали его рассказ и задавали множество вопросов. В завершение встречи ее участники спели песню и сфотографировались на память.

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