Встреча школьников с сотрудниками конструкторского бюро прошла в Подольске

Кем быть и куда поступать — главный вопрос, который беспокоит старшеклассников. Определиться с выбором ребятам помогают представители Общественной академии национальной безопасности. Они организовывают встречи для учеников подольских школ с психологами и представителями предприятий округа.

«Мы хотели бы тоже детям рассказать о том, что такое „Гидропресс“, чем мы занимаемся, потому что этот год особенный для нас —год 80-летия атомной промышленности, для которой мы как главный конструктор создаем сердце атомных станций», — обозначила темы встречи начальник группы коммуникаций ОКБ «Гидропресс» Ольга Сурмейко.

Познакомиться поближе с деятельностью предприятия и задать интересующие вопросы пришли молодогвардейцы, студенты и школьники. Ученики инженерного и IT-классов лицея № 5 посетили мероприятие в сопровождении директора школы Ольги Кульбы.