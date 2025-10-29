Встреча школьников с сотрудниками конструкторского бюро прошла в Подольске
В профориентационном мероприятии участвовали представители опытно-конструкторского бюро «Гидропресс». Это предприятие входит в холдинг «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом».
Кем быть и куда поступать — главный вопрос, который беспокоит старшеклассников. Определиться с выбором ребятам помогают представители Общественной академии национальной безопасности. Они организовывают встречи для учеников подольских школ с психологами и представителями предприятий округа.
«Мы хотели бы тоже детям рассказать о том, что такое „Гидропресс“, чем мы занимаемся, потому что этот год особенный для нас —год 80-летия атомной промышленности, для которой мы как главный конструктор создаем сердце атомных станций», — обозначила темы встречи начальник группы коммуникаций ОКБ «Гидропресс» Ольга Сурмейко.
Познакомиться поближе с деятельностью предприятия и задать интересующие вопросы пришли молодогвардейцы, студенты и школьники. Ученики инженерного и IT-классов лицея № 5 посетили мероприятие в сопровождении директора школы Ольги Кульбы.
«Профориентация наших подростков — это очень важная тема. Дети должны знать, какие предприятия есть в городском округе Подольск, чтобы они могли вернуться к нам уже специалистами», — отметила Ольга Кульба.
Круглые столы по профориентации — лишь одно из направлений деятельности Общественной академии национальной безопасности. В региональном отделении также уделяют большое внимание патриотическому воспитанию, культурному наследию и волонтерству. Подобные встречи планируют проводить каждую неделю.