Встреча школьников с призером Олимпиады Дианой Густилиной прошла в Видном

Воспитанники образовательных учреждений города Видное познакомились с известной спортсменкой Дианой Густилиной. Встреча с заслуженным мастером спорта по баскетболу состоялась в Центральной библиотеке.

На мероприятие пришли более 50 учащихся из школ № 5 и № 10 и Видновского художественно-технического лицея. Титулованная баскетболистка рассказала ребятам о своей спортивной карьере, достижениях и жизненном пути. Густилина дважды становилась в составе своей команды чемпионкой России, побеждала на чемпионате Европы, была серебряным призером мирового первенства и завоевала бронзу Олимпиады.

После интересной беседы со спортсменкой школьники проверили свои знания в викторине на олимпийскую тематику. Отличившимся подарили мягкие игрушки — символы баскетбольной команды «Спарта энд К».

Знакомство с Дианой Густилиной состоялось в рамках всероссийского проекта «Классные встречи». Местное отделение «Движение Первых» организует такие мероприятия, чтобы мотивировать молодых людей к выбору жизненного пути и достижению целей.

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