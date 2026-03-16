Встреча школьников с предпринимателем прошла в Богородском округе

Занятия «Разговоры о важном», посвященные российской промышленности, прошли во всех образовательных организациях России. Богородский округ не остался в стороне — в Центре образования «Богородский» перед старшеклассниками выступил депутат окружного совета, генеральный директор компании «Парк Ногинск» Олег Карцов.

Разговор учащихся с Олегом Карцовым получился познавательным, глубоким и интересным. Школьники задавали много вопросов о тонкостях ведения бизнеса, а гость охотно делился с ними своим опытом.

Выступающий рассказал о том, как выстроить эффективную систему управления, поделился секретами создания привлекательного инвестиционного климата и придания этому процессу социального, человеческого характера.

Эта встреча стала для школьников не обыденным уроком, а важным опытом, который, возможно, определит их будущее. Ребята увидели новые возможности, открыли для себя мир бизнеса и, вполне вероятно, вдохновились на создание своего дела.

Целью таких занятий является формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности.