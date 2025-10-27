Встреча школьников с предпринимателем прошла в Балашихе

Предприниматель, юрист и член Балашихинской торгово-промышленной палаты Никита Кулачкин провел встречу с учениками средней общеобразовательной школы № 32, поделившись с молодым поколением своим профессиональным опытом и ценными советами. В ходе встречи спикер рассказал о своем пути от первых шагов в бизнесе до основания собственной юридической компании, акцентируя внимание на ключевых факторах успеха.

Никита Кулачкин подчеркнул важность грамотного целеполагания, развития навыков принятия решений и ответственности за них, а также значимость этических принципов не только в деловой сфере, но и в повседневной жизни. Он отметил, что именно эти качества помогают преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

После основной части выступления у школьников была возможность задать вопросы и получить подробные ответы по интересующим их темам. В завершение встречи предприниматель предложил ребятам посетить его офис с ознакомительной экскурсией, чтобы на практике увидеть, как устроена работа современной компании.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Уроки бизнеса», реализуемого союзом «Балашихинская торгово-промышленная палата». Такие встречи помогают школьникам не только познакомиться с реальными историями успеха, но и осознать важность таких качеств, как трудолюбие, активность и дисциплинированность. Благодаря подобным образовательным инициативам молодые люди учатся ценить собственный труд и понимать, что настоящий успех строится на целеустремленности, самостоятельности и готовности брать ответственность за свои решения.