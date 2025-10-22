Встреча школьников с писателем прошла в Богородском округе

В рамках проекта «Творческие встречи» в стенах Культурного центра «Красный Электрик» прошло удивительное знакомство с членом Российского творческого Союза работников культуры, художником, писателем Александрой Мазуркевич. Как призналась сама писательница, она получила истинное удовольствие от встречи с ребятами.

В теплой и дружеской обстановке Александра Валентиновна рассказала учащимся начальных классов Центра образования № 12 о своем творческом становлении как писателя, поделилась нынешними и будущими планами, рассказала об источнике своего вдохновения, прочла отрывки из своих произведений.

Зал был полон. Юные слушатели с радостью задавали вопросы. Для многих это была первая подобная встреча с современным автором, поэтому интерес был колоссальным. Получилось живое общение. Было заметно, что дети подготовились к этой встрече. Что и неудивительно — рассказы автора входят в школьные литературные сборники.

В конце встречи участники выразили надежду, что такие мероприятия станут доброй традицией.