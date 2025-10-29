Встреча школьников с педагогами-ветеранами прошла в Павловском Посаде

День бабушек и дедушек отметили в лицее № 2 имени Вячеслава Тихонова. Во встрече с ветеранами педагогического труда также приняли участие депутат Московской областной думы, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова и заместитель главы городского округа Светлана Аргунова.

В адрес педагогов, посвятивших всю жизнь обучению и воспитанию детей, прозвучало множество теплых слов. Ветеранов поблагодарили за мудрость, внимательность, любовь к детям, неравнодушие к жизни России и родного города — Павловского Посада. Учащиеся лицея подготовили для гостей музыкальные и поэтические подарки. А Линара Самединова преподнесла каждому педагогу теплый плед.

«Еще раз убедились, что бывших учителей не бывает — стихи наши ветераны читали по памяти», — отметила парламентарий.

Гости также поблагодарили директора лицея Ольгу Боброву за организацию встречи.