Встреча школьников с очевидцем Великой Отечественной войны прошла в Ногинске

Встреча с уникальной гостьей Адой Занегиной состоялась в Центре образования № 23. В годы Великой Отечественной войны, будучи всего лишь шестилетней девочкой, она пожертвовала свои сбережения на постройку танка «Малютка».

История подвига в тылу началась в эвакуации в Омске. Ада потеряла любимую игрушку и решила копить на новую куклу. Узнав о сборе средств на танк для Красной Армии, она написала письмо в газету «Омская правда», в котором предложила пожертвовать свои сбережения — 122 рубля 25 копеек — на строительство танка, который она назвала «Малютка». Ее поступок вдохновил других детей. В итоге было собрано более 160 тысяч рублей. Эти средства были направлены на строительство танка, который был завершен весной 1942 года. Ада и другие дети получили благодарность от Сталина за свой вклад в общую победу.

Во время встречи Ада Александровна поделилась с учащимися историей о танке, рассказала, кто им командовал. Ребята были глубоко тронуты историей и задавали гостье вопросы о том, какие чувства она испытывала, когда узнала, что ее пожертвование помогло построить танк.

Этот сюжет стал основой спектакля«Малютка», который в середине апреля подготовили дети из театральной студии «Карнавал» при Глуховской школе-интернате № 2.