Встреча школьников с ликвидаторами аварии на ЧАЭС прошла в Химках

15 декабря ученики школы № 8 имени Матвеева посетили химкинскую городскую общественную организацию «Союз инвалидов Чернобыля». Школьники пообщались с чернобыльцами-ликвидаторами, которые сегодня живут и работают в Химках.

В этом году 1 сентября обновленная школа № 8 имени Матвеева открыла свои двери после капитального ремонта. Каждый этаж учреждения был оформлен как школьный музей, где третий этаж посвящен аварии на Чернобыльской АЭС.

«В ходе беседы наши ребята задали героям волнующие вопросы и получили на них честные, глубокие ответы из первых уст. Такие встречи помогают сохранить историческую память и формируют уважение к людям, совершившим настоящий подвиг. Искренне благодарю „Союз инвалидов Чернобыля“ за теплый прием, открытость и вклад в патриотическое и гражданское воспитание наших детей», — поделилась в своих соцсетях директор образовательного учреждения Ольга Игнатьева.

В планах школы не только продолжить сотрудничество с «Союзом инвалидов Чернобыля», но и создать отдельную экспозицию, которая посвящена ликвидаторам аварии 1986 года.