Встреча школьников с космонавтом Валерием Токаревым прошла в Лосино-Петровском

Познавательный урок «История успеха» организовали в средней школе № 2 имени Владимира Дагаева. Мероприятие провели для старшеклассников молодежный центр «Движение» и «Волонтеры Подмосковья».

Гостем встречи стал ветеран космонавтики, летчик-испытатель, космонавт-испытатель, Герой России Валерий Токарев. Он рассказал учащимся о своих полетах в космос, испытательской работе и особенностях нахождения в невесомости.

Валерий Токарев совершил два полета в космос общей протяженностью 199 суток — на борту российского «Союза» и американского многоразового корабля «Дискавери». Несколько лет он был командиром группы в отряде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Участники встречи проявили интерес к профессии летчика и космонавта и задали гостю множество вопросов, на которые он подробно ответил.