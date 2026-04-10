Встреча школьников с космонавтом Сергеем Прокопьевым прошла в Балашихе

Герой РФ, летчик-космонавт Сергей Прокопьев встретился с молодежью Балашихи в преддверии Дня космонавтики. Мероприятие было организовано при поддержке «Единой России» и «Молодой гвардии».

Во встрече приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения"Единой России» Сергей Юров, депутат Государственной думы Александр Толмачев, руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова, кадеты, молодогвардейцы, участники Балашихинской школьной лиги и организации «Движение первых».

Ребята узнали, как проходит обычный день в Центре подготовки космонавтов и какие ощущения испытывает космонавт при первом выходе в открытый космос.

«Сегодня ребята получили уникальную возможность встретиться и пообщаться с космонавтом Сергеем Валерьевичем Прокопьевым. Его достижения — длительные экспедиции на МКС и рекорды по пребыванию в открытом космосе — вызывают искреннее восхищение. Уверен, что общение с таким человеком вдохновит ребят на новые свершения и укрепит интерес к науке и космонавтике», — отметил Сергей Юров.

Сергей Прокопьев рассказал ребятам о своем профессиональном пути. До полета в космос он служил помощником командира, освоил несколько самолетов, налетал около 1 тысячи часов и выполнил много прыжков с парашютом. В 2011 году зачислен в отряд Роскосмоса, в 2012‑м получил квалификацию «космонавт‑испытатель». Совершил два орбитальных полета. Всего налетал 567 суток, выполнил восемь выходов в открытый космос. В сентябре 2025 года Сергей Прокопьев был назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса.

«Несмотря на то, что сегодня многое можно почерпнуть из книг или интернета, такие живые встречи с участниками космических экспедиций — это уникальная возможность углубиться в тематику, узнать какие-то исключительные моменты. Здорово, что молодежь интересуется космосом!» — сказал Александр Толмачев.

Также в этот день для участников мероприятия был проведен мастер-класс по приготовлению и выпеканию пиццы. Бренд-шеф сети ресторанов Александр Быков поделился с юными поварами секретами традиционного итальянского блюда.