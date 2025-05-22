Встреча школьников с кинологами прошла в Богородском округе

Дом культуры «Стромынь» в Богородском округе посетили кинологи с собаками, которые встретились с педагогами, воспитанниками и не только рассказали о своей работе, но и показали ее специфику. Мероприятие прошло в рамках цикла «Мир профессий».

Сотрудники Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России подготовили яркую, интерактивную программу для взрослых и детей. Ребята вместе с наставниками искали потерявшуюся девочку, обнаруживали «улики» и «шли по следу». Собаки тоже продемонстрировали свои особые навыки, а после программы с удовольствием поиграли с детьми.

Ранее в рамках цикла мероприятий «Мир профессий» в Доме культуры «Стромынь» побывал пекарь-кондитер. Он провел для ребят мастер-класс по раскрашиванию пряников, рассказал о своей работе. А дети пофантазировали о том, каким мог бы быть пекарь-кондитер будущего.