Встреча школьников с иллюзионистом прошла в Павловском Посаде

В первом лицее Павловского Посада состоялась творческая встреча с иллюзионистом Константином Загузиным. Мероприятие прошло 13 января в рамках цикла «Знакомство с профессиями», направленного на профориентацию школьников.

Участник телевизионных шоу рассказал ребятам о своем профессиональном пути. Он объяснил, почему выбрал именно искусство иллюзии, с какими трудностями столкнулся в начале карьеры и как ошибки помогли ему развиваться.

«За внешней легкостью фокусов всегда стоит тяжелый труд, дисциплина и ежедневная работа над собой», — отметил Константин Загузин.

Кульминацией вечера стало интерактивное сценическое шоу. Зрители сами участвовали в трюках, а неожиданные сюжетные повороты держали внимание зала. По словам организаторов, на сцене удалось создать атмосферу настоящего чуда.

В завершение самые активные ученики получили в подарок наборы юного иллюзиониста. Он также провел мастер-класс, научив школьников выполнять один из своих эффектных номеров.

Педагоги отметили, что подобные встречи расширяют кругозор учеников и наглядно показывают, как хобби может перерасти в дело всей жизни.