Встреча школьников с Героем России Сергеем Богданом прошла в Раменском

Мероприятие прошло в инженерном центре «Первопроходец». Военный летчик-испытатель Сергей Богдан пообщался со школьниками и студентами.

Начальник летной службы «Сухого» рассказал ребятам о том, как покорил небо. Он до сих пор с удивительным мастерством управляет боевыми машинами. Яркий тому пример — выступление на международной авиационно-космической выставке AeroIndia. Полет истребителя Су-57Э впечатлил зрителей. Фрагмент выступления увидели и школьники.

Встреча с летчиком прошла в рамках профориентационной работы. Предприятиям округа очень нужны специалисты инженерных профессий.

«Мы планируем приглашать других ярких личностей и из мира науки, и из авистроения, эксплуатации, чтобы ребята могли видеть, какое будущее у инженерных профессий», — рассказал операционный директор компании «ИТТ» Александр Ходов.

На память о встрече у ребят остались автографы Героя России. Что же касается главного наставления, то совет опытного пилота был прост: верить в мечту и идти к ней.