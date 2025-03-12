Встреча школьников с Героем России Сергеем Богданом прошла в Раменском

Мероприятие прошло в инженерном центре «Первопроходец». Военный летчик-испытатель Сергей Богдан пообщался со школьниками и студентами.
Начальник летной службы «Сухого» рассказал ребятам о том, как покорил небо. Он до сих пор с удивительным мастерством управляет боевыми машинами. Яркий тому пример — выступление на международной авиационно-космической выставке AeroIndia. Полет истребителя Су-57Э впечатлил зрителей. Фрагмент выступления увидели и школьники.
Встреча с летчиком прошла в рамках профориентационной работы. Предприятиям округа очень нужны специалисты инженерных профессий.
«Мы планируем приглашать других ярких личностей и из мира науки, и из авистроения, эксплуатации, чтобы ребята могли видеть, какое будущее у инженерных профессий», — рассказал операционный директор компании «ИТТ» Александр Ходов.
На память о встрече у ребят остались автографы Героя России. Что же касается главного наставления, то совет опытного пилота был прост: верить в мечту и идти к ней.
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