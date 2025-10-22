Встреча школьников с Екатериной Мизулиной прошла в Павловском Посаде

Школьники из Павловского Посада приняли участие во встрече с председателем «Лиги безопасного интернета» и членом Общественной палаты Российской Федерации Екатериной Мизулиной. Они обсудили актуальные темы и задали эксперту вопросы.

Мероприятие прошло в лицее № 1. Темой обсуждения стали угрозы, с которыми ежедневно сталкиваются подростки в интернете и в мессенджерах.

Екатерина Мизулина рассказала о конкретных примерах мошеннических схем, приемах злоумышленников и правилах цифровой гигиены. Кроме того, ребятам напомнили и о юридической стороне вопроса.

Школьники активно слушали и задавали вопросы о проблемных темах — от жестокого контента до провокаций в сети.

«Благодарим Екатерину Мизулину за содержательный диалог. Цифровая грамотность для учащихся становится приоритетом в образовательной программе. Мы будем продолжать просветительскую работу по безопасности в интернете», — отметили представители лицея № 1.