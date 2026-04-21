Встреча школьников с депутатом окружного совета прошла в Пушкино

Очередное мероприятие в рамках проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте» состоялось в Пушкино 20 апреля. Школьники встретились с директором образовательного центра № 7, окружным депутатом Яной Гальциной.

Яна Гальцина рассказала ребятам о своем визите в Китай, куда она ездила в составе официальной делегации округа Пушкинский. Учащиеся узнали об образовании и культуре Китая, о строгой дисциплине в китайских школах, творческом подходе к учебе, тонкостях чайных церемоний и колоритной местной кухне.

«Мне приятно, что нашим ребятам интересен Китай, интересна его культура, что они сравнивают себя с китайскими школьниками. Это здорово, потому что у них совершенно иной подход к учебе, другое воспитание, они совсем другие», — поделилась депутат.

Делегация округа Пушкинский посетила Китай с целью укрепления образовательных связей и подписания меморандума о сотрудничестве с Управлением образования города Нанкин.