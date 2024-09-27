Встреча школьников с бойцом СВО прошла в библиотеке Воскресенска

Патриотический час для учащихся школы имени Героя России Сергея Рыбникова провели в Воскресенске. На встречу с ребятами в Центральную библиотеку муниципалитета приехали военнослужащий СВО Андрей Б. и побывавший в Донбассе местный журналист Денис Снетков.

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф для учеников школы имени Героя России Сергея Рыбникова организовали патриотическую лекцию «Свои среди своих». Мероприятие посвятили Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией.



Боец специальной военной операции Андрей Б. рассказал собравшимся о причинах присоединения территорий и о том, какой была жизнь горожан Донбасса в момент прихода наших войск. Военнослужащий предостерег школьников от общения с теми, кто вербует детей для совершения противоправных действий. Он также проинформировал ребят, как вести себя при атаке вражеского дрона.

Журналист и главный редактор телеканала «Искра-Вэкт» Денис Снетков из Воскресенска рассказал школьникам об истории нашей страны. Он несколько раз ездил в Донбасс, работал над документальными фильмами о волонтерах, жителях Донбасса и героях специальной военной операции.

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