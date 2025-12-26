Встреча школьников с бизнесменами прошла в Балашихе

В школе № 7 микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха прошла встреча учеников 10–11 классов с руководителями местного бизнеса в рамках муниципального профориентационного проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Среди гостей были генеральный директор «Гардифлоу» Ольга Костина и глава «Мксистемс» Алексей Колев.

Оба выступления были посвящены пути создания и развития производства и ключевым качествам, необходимым для успеха в предпринимательстве и инженерии.

Ольга Костина рассказала об открытии и становлении производства электрических ламп и осветительного оборудования. Она акцентировала внимание на значимости целеустремленности, готовности брать на себя ответственность и способности к внедрению инноваций. Спикер также напомнила о необходимости постоянного саморазвития: лишь непрерывное обучение и адаптация позволяют не только выйти в лидеры, но и удерживать позиции в условиях быстро меняющегося рынка.

Алексей Колев поделился историей реализации идеи по созданию производства подъемно‑транспортного оборудования. Он выделил основные факторы успеха своего предприятия — глубокие инженерные знания, предпринимательская смелость и постоянное самообразование. На примере собственного опыта бизнесмен показал, как сочетание технической экспертизы и настойчивости помогает создавать сложные и востребованные продукты, развивая производство в родном городском округе.

Встреча прошла в формате диалога: школьники активно участвовали, задавали вопросы о производственных процессах, требованиях к образованию и возможностях развития карьеры.