В рамках мероприятия «Диалог на равных» Александр Волошин поделился своей историей, рассказав о жизненном пути и важности служения своей стране в сложные периоды ее истории. Сенатор отметил, что для него служение в Донбассе — это вклад в общее дело родины. Он также подчеркнул, что важно оставаться верным своим принципам и сохранять человеческое достоинство даже в условиях войны. Конфликт в Донбассе — это не просто локальное противостояние, а столкновение мировоззрений и цивилизаций. Если Запад издавна воспринимал более слабые страны как свои колонии, то СССР и Россия всегда видели в них равных партнеров и друзей. Молодежи важно понимать истоки этого конфликта и причины освободительной борьбы, ведь правильное восприятие истории определяет направление будущего.

Встреча стала для студентов возможностью задать вопросы сенатору и обсудить актуальные темы, связанные с историей и современными событиями.

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