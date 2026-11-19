В рамках всероссийской акции «4 года КСВО», приуроченной ко дню рождения Комитета семей воинов Отечества, состоялась встреча семей бойцов спецоперации. Участники мероприятия собрались в храме Казанской иконы Божией Матери.

Почетными гостями мероприятия стали глава Комитета семей воинов Отечества Подмосковья Марина Мигунова и руководитель местного отделения комитета, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова.

Родные военнослужащих вместе с благочинным Павлово-Посадского округа священником Александром Анохиным помолились о здравии бойцов СВО и почтили память погибших защитников Отечества. После службы состоялся мастер-класс по выпеканию просфор — особого богослужебного хлеба.

На встрече обсудили проект «Святое кольцо Павлово-Посадского благочиния». Он позволяет ветеранам и семьям участников СВО познакомиться с православными святынями, историей и традициями родного края, а также пообщаться со священнослужителями. Инициатива получила высокую оценку, и в ближайшее время проект планируется расширить на другие города Подмосковья. Впереди участников ждут новые встречи, интересные знакомства и добрые дела.