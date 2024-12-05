Встреча секретарей первичных отделений «Единой России» прошла в Воскресенске

Депутат Госдумы Никита Чаплин совершил рабочий визит в Воскресенск. Он провел встречу с секретарями первичных отделений партии «Единая Россия».

Депутаты обсудили текущие задачи и реализацию Народной программы, которая направлена на улучшение качества жизни в округе.

«2024-й был объявлен партией годом первичных отделений. „Первички“ играют ключевую роль в партийной структуре, служат основой для реализации инициатив и взаимодействия с людьми. В Воскресенске их 83. Все активно вовлечены в жизнь округа. Особое внимание мы уделяем взаимодействию с секретарями „первичек“. Они задействованы во всех мероприятиях и находятся на прямой связи с жителями», — отметил Никита Чаплин.

Никита Чаплин рассказал, что задача партии на сегодня — создать понятную структуру на базе первичных отделений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».