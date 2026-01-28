Встреча с жительницами блокадного Ленинграда прошла в Химках

Встреча с жительницами, пережившими блокаду Ленинграда, прошла 27 января, в 82-ю годовщину полного освобождения города. В ней приняли участие временно исполняющая полномочия главы Химок Инна Федотова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Поговорили по душам за чашкой чая. Наши гостьи рассказали о своем детстве и жизни в блокадном Ленинграде. Каждая из них прошла через трудности, но вопреки всему осталась активной и жизнелюбивой. Химчанки занимались общественной деятельностью, принимали активное участие в воспитании подрастающего поколения», — рассказала временно исполняющая полномочия главы Химок Инна Федотова.

Надежде Тумановой, Галине Юркиной, Людмиле Бриллиантовой, Алле Беловой, Валентине Николаиди и Антонине Галиковой вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также памятные подарки.