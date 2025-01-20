Встреча с жителями ЖК «Акварели» по вопросам уборки снега прошла в Балашихе

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Говричев побеседовал с жителями жилого комплекса «Акварели» в Балашихе. Центральной темой встречи стала уборка снега и содержание придомовой территории зимой.

Как рассказал депутат «Единой России» Николай Говричев, с местными жителями обсудили качество и своевременность уборки снега во дворах, очистки тротуаров и подъездов, вывоза снега с придомовой территории.

«Горожане подняли вопрос о состоянии детских площадок и необходимости их регулярной очистки от снега и наледи», — отметил координатор парпроекта «Школа грамотного потребителя».

На мероприятии собравшиеся смогли высказать свои идеи и предложения, а также получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.