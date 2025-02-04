Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Раменском

Во Дворце спорта «Борисоглебский» прошла встреча председателей советов многоквартирных домов из Раменского, Жуковского, Люберец, Котельников и Бронниц. Всего на встречу приехали 30 человек. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Главы округов, депутат Госдумы Роман Терюшков, заместитель председателя Мособлдумы Александр Калтайс, а также представители профильных министерств ответили на волнующие жителей вопросы. Главными темами обсуждения стали работа системы ГИС ЖКХ, благоустройство дворов и капитальный ремонт домов. Всего в ходе встречи приняли более 90 обращений.

«Сегодня основными участниками встречи являются председатели советов многоквартирных домов, наши жилищные активисты из муниципалитетов Раменское, Жуковский, Котельники, Бронницы, Люберцы. Они обладают высокой компетенцией в различных сферах и поднимают вопросы, требующие внимания на более высоком уровне», — прокомментировала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко.

Отмечается, что это вторая из серии запланированных на 2025 год выездных администраций. Встречи в таком формате помогают быстрее находить решения и делиться опытом между округами.