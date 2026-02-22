Встреча с жителями по вопросу благоустройства сквера прошла в Коломне
Мероприятие состоялось в арт-квартале «Патефонка». Представители градообразующего предприятия и архитектурного бюро «Точка» представили горожанам из района Бочманово предварительную концепцию обновления территории.
Сквер площадью немногим больше одного гектара расположен рядом с рекой Окой на Окском проспекте. Здесь же находятся пристань, школа академической гребли и один из крупнейших заводов округа. Зеленая зона существует уже более полувека и нуждается в модернизации, за что активно проголосовали работники местного предприятия.
Заместитель генерального директора Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Дмитрий Шаталов отметил, что это место традиционно пользуется спросом у сотрудников, которые выходят сюда гулять в обеденный перерыв. Основное пожелание предприятия — сохранить транзитную функцию и не превращать пространство в зону с игровыми площадками.
Архитекторы показали предварительную концепцию, которая включает замену асфальта на брусчатку, плитку и гранитный отсев, установку скамеек, освещение, озеленение, новые пешеходные дорожки и декоративные цветочные композиции. Планируется также провести дендрологические изыскания и убрать больные деревья. Особое внимание уделят информационным стендам об истории района и его знаковых объектах.
В ходе обсуждения жители высказали предложения. Директор спортивной школы олимпийского резерва по академической гребле Кирилл Бутко предложил добавить зону воркаута, учитывая спортивные традиции района. Многих волновала судьба лестницы к пристани — после переговоров с администрацией ее включили в план работ.
Подготовку документации завершат до мая, затем последуют экспертиза, торги и согласования. Строительство планируют начать в 2027 году.