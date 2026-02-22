Встреча с жителями по вопросу благоустройства сквера прошла в Коломне

Сквер площадью немногим больше одного гектара расположен рядом с рекой Окой на Окском проспекте. Здесь же находятся пристань, школа академической гребли и один из крупнейших заводов округа. Зеленая зона существует уже более полувека и нуждается в модернизации, за что активно проголосовали работники местного предприятия.

Заместитель генерального директора Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Дмитрий Шаталов отметил, что это место традиционно пользуется спросом у сотрудников, которые выходят сюда гулять в обеденный перерыв. Основное пожелание предприятия — сохранить транзитную функцию и не превращать пространство в зону с игровыми площадками.