Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Лосино-Петровском

Депутат Сергей Алтунин провел встречу с жителями Лосино-Петровского по вопросам социальной поддержки в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках декады приемов, посвященной дню рождения партии.

Одно из обращений касалось поддержки людей с инвалидностью. Житель Лосино-Петровского попросил депутата рассказать о действующих в округе льготах и услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья, о медицинской помощи и вариантах трудоустройства.

Еще один посетитель задавал вопросы о материальной поддержке многодетных семей: о пособиях на детей, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг и другие.

«Каждый гражданин, независимо от его жизненных обстоятельств, достоин внимания и поддержки. Мы должны быть голосом тех, кто нуждается в помощи, и делать все возможное для создания общества, в котором каждый человек — с инвалидностью или многодетный родитель — будет чувствовать себя защищенным и услышанным», — подчеркнул Сергей Алтунин.

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