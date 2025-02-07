Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Лосино-Петровском

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прошли консультации для жителей Лосино-Петровского по вопросам социальной поддержки. Их провели эксперты администрации муниципалитета.

На обращения горожан отвечали главный эксперт отдела социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Артем Борисов и главный аналитик отдела образования того же управления Юлия Гришина.

Так, одна жительница спросила у представителей администрации о текущей ситуации с очередями в детские сады муниципалитета. А другой гость встречи задал вопрос о детском летнем отдыхе. Он спросил, в какие лагеря и как можно получить путевки. Специалисты ответили на все обращения горожан.

«Эти приемные дни стали отличной возможностью для жителей Лосино-Петровского получить необходимую информацию и поддержку», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.