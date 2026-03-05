Встреча с жителями по вопросам газовой безопасности прошла в округе Пушкинский

В Красноармейске жители получили консультации по газовой безопасности: более 55 человек обратились за помощью к специалистам «Мособлгаза» и администрации. На встрече 4 марта горожане поднимали вопросы переделки газовых труб и оформления документов через портал госуслуг.

В мероприятии, прошедшем при участии представителей администрации округа, депутатов, сотрудников АО «Мособлгаз» и управляющих компаний, жители смогли получить разъяснения по наболевшим проблемам. В составе рабочей группы работали депутаты Николай Михайлин и Михаил Сухарев, уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, генеральный директор УК «Держава» Татьяна Раевская, представитель МФЦ и сотрудник УК «Восток».

Николай Михайлин отметил, что большинство обращений касалось необходимости переделки газовых труб — восстановления или изменения конфигурации магистралей. Многие жители после консультаций сразу подавали заявки на изготовление проектов и проведение сварочных работ. Представители администрации пытались добиться отсрочек для устранения нарушений без отключения газа при условии исправной вентиляции и отсутствия утечек, однако газовые службы сослались на законодательство, не предусматривающее послаблений.

Депутат также выразил обеспокоенность, что ответственность за нарушения, связанные с предыдущими обслуживаниями оборудования, возлагается исключительно на жителей. Следующий прием граждан по аналогичным вопросам состоится 6 марта с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Чкалова, д. 25. При себе рекомендуется иметь все документы на газовое оборудование.