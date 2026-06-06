Встреча с жителями по вопросам экологии состоялась в Химках

Представители администрации городского округа Химки провели встречу с жителями домов. Ранее на территории, прилегающей к их земельному участку, поступали обращения о нарушениях экологического законодательства.

Представители администрации городского округа Химки, территориального отдела, отдела экологической безопасности и управляющей компании приняли участие в выездном совещании.

Специалисты подробно рассказали собравшихся о результатах мониторинга, проведенного Химкинской городской прокуратурой совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области. Открытое сжигание строительных отходов было выявлено в ходе проверок. Соответствующие документы, необходимые для принятия дальнейших мер реагирования, по итогам были составлены.

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