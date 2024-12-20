Встреча с жителями по вопросам благоустройства прошла в Лосино-Петровском

Депутаты из Лосино-Петровского и специалисты коммунальных служб встретились с жителями поселка Юность. На мероприятии обсудили проблему заброшенных автомобилей на парковках и другие вопросы благоустройства территорий.

Встреча с жителями поселка Юность прошла благодаря партийному проекту «Безопасные дороги». Ее посетили член партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков, депутат Совета депутатов Надежда Коннова и сотрудники коммунальных служб.

Жители обратились к депутатом с жалобами на ветхие автомобили, которые владельцы бросают на парковках вблизи жилых домов. Машины мешают уборке снега и поддержанию порядка во дворах. Присутствующие решили обратиться к владельцам автомобилей, чтобы они убрали свои транспортные средства.

Помимо этого, собравшиеся попросили специалистов управляющей компании заменить перегоревшие лампочки на пожарной лестнице. Проблему с освещением решили незамедлительно.

«Все поднятые вопросы взял на контроль, будем работать над их решением в рамках программы „Комплексное благоустройство дворовых территорий“», — подчеркнул член партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков.

По словам куратора партийного проекта «Безопасные дороги» Александра Манаенкова, заброшенные автомобили и неэффективное освещение — это вызовы, требующие активных действий.

«Мы должны объединить усилия, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы в нашем поселке», — добавил он.