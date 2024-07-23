Встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» пройдет 24 июля

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Впервые встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» состоится в Центральном парке культуры и отдыха «Парк Мира» 24 июля. Горожане смогут задать вопросы специалистам администрации, представителям управляющих компаний.

Первая выездная встреча сотрудников администрации городского округа Мытищи, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с горожанами намечена на 24 июля. Проведут ее в парке «Мира» в 17:00 у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах.

Жители Мытищ смогут задать все интересующие вопросы специалистам администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также получить обратную связь. Сделать это можно будет рядом с домом и даже на прогулке с ребенком. Однако из-за погодных условий возможны изменения: всю информацию разместят в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи.

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