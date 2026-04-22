Встреча с жителями аварийного фонда прошла в администрации Воскресенска
В администрации городского округа состоялась встреча с жителями, дома которых признаны аварийными. Собравшимся разъяснили порядок получения жилищной субсидии, напомнили список необходимых документов и уточнили стоимость одного квадратного метра.
Начальник управления муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы администрации Воскресенска Юлия Ворфоломеева пояснила, что размер субсидии за один квадратный метр составляет 181 тысяча 759 рублей, минимально по субсидии жители получают 5 миллионов. Если площадь квартиры составляет менее 28 квадратных метров, то субсидия предусматривает доведение показателя до 28 «квадратов» и будет составлять 5 миллионов 89 тысяч рублей.
Приобрести жилье по субсидии можно в любом округе Подмосковья. В ближайшее время строительство дома для переселенцев из аварийного жилья начнется в городе Белоозерском. На собрании присутствовал руководитель проекта Илья Голиков, который обозначил сроки начала работ: конец апреля — начало мая.
В шестиэтажном трехподъездном монолитном доме с вентилируемым фасадом будет 140 квартир, в каждом подъезде предусмотрен лифт. Во дворе обустроят зоны отдыха, детские площадки и парковку. Квартиры будут передаваться новым владельцам с готовой отделкой.
В городском округе Воскресенск аварийными признаны 69 домов. Получить жилищную субсидию могут жильцы частных и муниципальных квартир. Одно из обязательных условий выдачи — заявление от всех членов семьи, зарегистрированных в квартире.