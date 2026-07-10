Встреча с женами и матерями бойцов СВО прошла в Ленинском округе

В День семьи, любви и верности в парк-отеле «Орловский» в Ленинском округе прошла встреча с женами и матерями действующих бойцов специальной военной операции. Участие приняли женщины из Ленинского округа, а также из Люберец, Балашихи, Реутова, Домодедова, Щелкова, Луховиц и Дмитровского округа.

Глава Ленинского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов подчеркнул, что в округе проживают 1347 семей участников СВО. Каждая из них должна знать, что не остается одна со своими вопросами. Мы постоянно на связи с родными военнослужащих, оперативно реагируем на обращения и стараемся помочь в каждой ситуации, отметил он. Такие встречи позволяют обсудить волнующие вопросы и понять, какая поддержка нужна сегодня.

Встреча прошла в теплой, душевной атмосфере. Женщины говорили о насущных вопросах, обменивались мнениями, делились семейными традициями и рассказывали о своих героях. Праздничную атмосферу дополнил мастер-класс по рисованию ромашек — символа Дня семьи, любви и верности.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова отметила, что задача движения — дотянуться до каждой женщины, у которой есть связь с теми, кто сейчас на СВО. За эти годы запросы изменились, жалобы почти ушли, осталось одно стремление — держаться вместе.

Поддержка семей участников СВО остается одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Наряду с адресной помощью в округе реализуются меры поддержки многодетных, молодых и других семей с детьми.