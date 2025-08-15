Встреча с заслуженными работниками ко Дню города прошла в Озерах

Главными героями торжеств в честь 100-летия города Озеры стали ветераны и заслуженные работники различных сфер. Накануне прошла встреча с жителями, которых удостоили звания «Почетный гражданин».
Глава городского округа Александр Гречищев, депутат Государственной Думы Никита Чаплин и председатель Совета депутатов Николай Братушков встретились с заслуженными учителями, работниками культуры и промышленности, а также представителями других важных профессий.
«Такие встречи всегда заряжают энергией и оптимизмом. За чашкой чая пообщались с нашими ветеранами и почетными жителями. Поговорили о будущем, о развитии нашего округа, о перспективах и возможностях. Спасибо озерчанам за мудрые советы и неравнодушие! Нам есть, на кого равняться», — отметил Александр Гречищев.
