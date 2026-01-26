Встреча с волонтерами прошла в Химках

В Химках состоялась встреча с волонтерами движения «Молодая Гвардия Единой России». Мероприятие приурочили к предстоящему Дню российского студенчества.

Во встрече участвовали врио главы города Инна Федотова и депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Гостям вручили памятные подарки. За активную общественную работу благодарственные письма от областной думы получили волонтеры Алексей Мягкий и Анна Лисак.

«Было очень приятно и полезно пообщаться с энергичной, креативной молодежью, полной планов. Уверена, что от участия молодежи в городской жизни зависит многое. Такие встречи будем проводить чаще, чтобы делиться идеями. Всегда готова поддержать ребят и их инициативы», — сказала Инна Федотова.

Участники обсудили текущие молодежные проекты и перспективы сотрудничества. Владислав Мирзонов отметил высокий уровень вовлеченности и креативности активистов, подчеркнув их важную роль в развитии городского сообщества.