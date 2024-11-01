Встреча с волонтерами ко Дню добровольца прошла в школе № 29 в Химках

Учащиеся школы № 29 в Химках встретились с представителями местного волонтерского движения в их профессиональный праздник. Дети узнали истории о жизни и деятельности добровольцев и задали интересующие вопросы.

Волонтеры активно участвуют в жизни округа и всего региона. Они помогали в организации зимних Олимпийский игр, а Сочи в 2014 году, а также поддерживали пожилых и уязвимых людей во время пандемии COVID-19.

«Также неоценим их вклад в сбор и доставку гуманитарной помощи как для военнослужащих, участвующих в СВО, так и для беженцев», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча прошла в рамках масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его целью является воспитание в молодежи идей патриотизма и уважения к национальной культуре.

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