Встреча с ветераном Великой Отечественной войны прошла в школе № 1 в Дмитрове

Традиционный Урок мужества провели в школе № 1 Дмитрова. Для учеников организовали встречу с 93-летним ветераном Великой Отечественной войны Виктором Дубининым.

Виктор Алексеевич рассказал школьникам о военных годах и своих воспоминаниях, связанных с ними. Война началась, когда ему было семь лет.

Даже на пенсии ветеран продолжает вести активную деятельность. Недавно он победил на областном конкурсе танцев.

Школьники задали Виктору Дубинину вопросы, увидели фотографии из семейного архива ветерана.

«Наш народ преодолел все тяготы той страшной войны, доказав, что сила в единстве и непоколебимой вере в победу. Так было тогда, так есть и сейчас, только вместе мы сила!» — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что «Уроки мужества» проходят в школах муниципалитета в течение всего учебного года. На них школьников знакомят с настоящими героями нашего времени.