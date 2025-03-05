Встреча с ветеранами педагогического труда прошла в Озерах

Начальник управления образования Коломны Янина Щеглова и представители администрации обсудили ряд важных вопросов с заслуженными педагогами. Почетными гостями совещания стали учителя, имена которых хорошо знакомы нескольким поколениям жителей города.

На встрече рассмотрели возможность создания совета ветеранов в области образования, участие ветеранов педагогического труда в различных, в том числе юбилейных мероприятиях на территории округа, а также сбор исторических сведений об учреждениях Озер.

Нина Панова, отработавшая в должности начальника управления образования 20 лет, педагог с 55-летним стажем Анна Чумичева, а также опытные специалисты Татьяна Валяева, Нина Филиппова и Антонина Баркашова поделились с сотрудниками администрации округа своими идеями.

В Озерах продолжается подготовка к празднованию 100-летия со дня образования города, которое состоится в августе текущего года. Заслуженные педагоги примут в ней непосредственное участие.