Встреча с ведущими экспертами в области образования прошла в школе Лобни

Гостями стали ведущие специалисты в области образования: заведующая лабораторией проектирования содержания образования, кандидат педагогических наук Александра Михайлова, научный сотрудник лаборатории и старший преподаватель Надежда Авдеенко, доцент Института образования Олеся Юрченко и ведущий аналитик лаборатории, координатор проекта Елизавета Лысова-Голомзина.

Эксперты посетили открытый урок во втором классе и ознакомились с образовательными пространствами школы. Им были представлены два ученических проекта. Первый — интерактивная картинная галерея, где с помощью QR-кодов можно узнать о репродукциях известных художников. Второй — географическая зона с материалами о достопримечательностях России и Подмосковья, где технологии дополненной реальности позволяют совершать виртуальные экскурсии.

Встреча стала площадкой для профессионального обсуждения. Школьная администрация и педагоги поблагодарили экспертов за содержательный диалог и положительную оценку инновационных подходов, применяемых в лобненской школе.