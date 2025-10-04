Известный ученый-ядерщик Юрий Оганесян пригласил жителей Дубны отметить юбилей выдающегося художника Питера Брейгеля Старшего. Он провел лекцию по искусству, в ходе которой отметил, что считает его выдающимся деятелем эпохи Возрождения.

Гости мероприятия поразились эрудированностью 92-летнего Юрия Оганесяна. Лекцию он начал с шутки, а затем отметил, что каждый, кто получил естественно-научное образование, должен быть немного гуманитарием.

«Великий физик Дерек говорил, что мы мыслим образами. Какая-то задача у нас, и мы ее представляем. Поэтому, мне лично кажется, я это чувствую, что многое можно взять в искусстве для того, чтобы делать материальное», — отметил научный руководитель ЛЯР ОИЯИ Юрий Оганесян.

Юрий Цолакович считает Брейгеля одним из выдающихся художников Возрождения. Его 12 картин Юрий Оганесян подробно разобрал: остановился на библейских сюжетах, разъяснил и деревенские мотивы.

«Всем известно, что Юрий Оганесян — известный физик, но мало кто знает, что в школе он был прекрасным художником и собирался поступать в архитектурный институт, но друзья уговорили идти в МИФИ. Это энциклопедически образованный человек, который совмещает все, что только можно: величайший ученый современности, а еще детально и глубоко знает многие направления, в том числе в искусстве», — говорит научный руководитель ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков.

Лекцию планировали провести в институте «Дубна», но после приняли решение перенести ее в ДК «Мир». На мероприятие пришли студенты, будущие физики-ядерщики. После выступления все изучили каждую репродукцию в холле и приняли участие в автограф-сессии. Десятки слушателей поднялись на сцену, чтобы лично поблагодарить Юрия Оганесяна за блестящую лекцию.