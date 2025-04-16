Встреча с участником СВО прошла в Красногорске

Встреча с участником СВО прошла на базе «Красногорской городской службы». Лейтенант Сергей Фролов рассказал о том, как поменялись его жизненные приоритеты с начала специальной военной операции.

Сергей Фролов занимает должность старшего специалиста-эксперта военного комиссариата в Красногорске. Он рассказал слушателям о своем боевом опыте и повседневной жизни после возвращения с фронта.

Встреча прошла конструктивно. Участники подняли важные вопросы. Они отметили, что подобные мероприятия необходимо проводить как в образовательных учреждениях, так и в организациях.

Особое внимание уделили обеспечению всесторонней поддержки военнослужащих, находящихся в тылу.

Отметим, отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Красногорске располагается на улице Кирова, 1. Контактный номер телефона: 8 (925) 345-10-58.