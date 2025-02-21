Встреча с участником СВО прошла в гуманитарном университете в Орехово-Зуеве

Студенты Государственного гуманитарно-технологического университета встретились с участником СВО Геннадием Беляевым. Боец с позывным «Кощей» рассказал о службе в армии.

Геннадий Беляев — выпускник гуманитарного университета в 2022 году. Он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. Участник СВО рассказал о том, что героически спас товарища, прикрыв его от осколков вражеского дрона. Сейчас он активно занимается поддержкой военнослужащих и организует отправку гуманитарной помощи.

В мероприятии также принял участие глава округа Руслан Заголовацкий.

«Пообщался о военной истории нашей страны со студентами. Основные факты и даты известны всем, но стоит копнуть чуть глубже. Такого допускать нельзя. Тем более, когда есть возможность встретиться с теми, кто сегодня защищает нашу страну, и узнать все из первых уст. Сегодня ребятам выпал такой шанс — на встречу приехал участник СВО, Геннадий Беляев», — отметил Руслан Заголовацкий.

В ходе беседы обсуждалась военная история страны, а также важность сохранения исторической правды.