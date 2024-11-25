Встреча с участником СВО прошла в деревне Тимохово Богородского округа

В Тимоховском доме культуры состоялась встреча школьников с участником специальной военной операции. Боец поделился с ребятами чувствами, которые охватывают каждого солдата, когда он получает весточку от родных и близких.

Письма из дома, от школьников стали доброй традицией в Богородском округе. Волонтеры доставляют их боевым подразделениям в зоне специальной военной операции. Боец рассказал о своей службе, боевых задачах и сослуживцах.

У гостей мероприятия была возможность прямого диалога с участником исторических событий современной России. Школьники слушали с большим интересом, затаив дыхание, задавали вопросы. Для ребят подвиги земляков — образец духовной силы, чести и благородства.

Также боец рассказал ребятам о необходимости служить в армии, о любви к Родине, о выполнении служебного долга перед своим народом.

В завершении встречи все пожелали военному крепкого здоровья, благополучной службы и скорейшего возвращения с победой. Такой формат встречи позволил создать уникальную атмосферу единства и поддержки, сделав событие запоминающимся для всех участников.

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