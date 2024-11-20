Встреча с участниками СВО прошла в Реутовском управлении социальной защиты

В Фонде социальной защиты населения Реутова состоялась теплая встреча с бойцами, вернувшимися из зоны специальной военной операции. За чашкой чая говорили о поддержке военных и их семей.

На встрече присутствовали заместитель главы города Лилия Бабалова, председатель Совета депутатов Николай Ковалев и другие представители городской администрации. Руководитель фонда Анна Бабалова отметила, что помощь бойцам — одно из ключевых направлений работы. «Мы регулярно передаем гуманитарные грузы и стараемся, чтобы наши земляки знали: город их помнит и поддерживает», — подчеркнула она.

Недавно от бойцов поступило особое обращение: они попросили отказаться от праздничных салютов на Новый год, чтобы средства направили на нужды фронта.

В числе гостей были двое военных. Один из них — ветеран, который готовится снова отправиться на службу, другой — пехотинец с позывным Блондин. Он поблагодарил фонд за поддержку.

Вместе с бойцом на передовую отправят новый груз с гуманитарной помощью, собранный благодаря жителям и организациям Реутова. Участники специально военной операции и их семьи могут обращаться в фонд за необходимой поддержкой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».