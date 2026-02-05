Встреча с участниками акции «Линия жизни» прошла в Серебряных Прудах

Проект «Линия жизни» — это лыжный переход, который в этом году проводится уже в двенадцатый раз. Команда, состоящая из студентов и представителей общественных организаций Рязани, преодолевает дистанцию более чем в 150 километров. Маршрут выбран не случайно: он повторяет путь рязанских добровольцев, которые в 1941 году отправились на фронт защищать подступы к Москве.

Особое внимание было уделено организатору проекта — председателю Молодежного парламента при Рязанской областной Думе Владимиру Крысанову. За личный вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической правды ему было вручено Благодарственное письмо и памятный подарок от администрации округа.

«Эта акция — не просто спорт или туризм. Это живой урок мужества. Видя ребят, которые в лютый мороз проходят десятки километров ради памяти о героях Великой Отечественной войны, мы понимаем: наше будущее в надежных руках», — сообщил Олег Павлихин.