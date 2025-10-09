Встреча с Союзом женщин России по вопросам поддержки пенсионеров прошла в Видном

В Ленинском городском округе прошла стратегическая встреча с Союзом женщин России. Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, стало площадкой для открытого диалога о решении актуальных проблем старшего поколения.

«Подобные встречи крайне важны для выстраивания эффективной политики поддержки граждан. Мы не только получаем обратную связь о реальных проблемах, но и помогаем людям сориентироваться в способах их решения. Особую тревогу вызывают участившиеся случаи мошенничества. Многие, особенно старшее поколение, не всегда успевают отслеживать новые схемы обмана. На таких встречах мы можем напрямую предупредить людей, поделиться примерами из практики и научить, как защитить свои сбережения», — сообщила помощник Уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Екатерина Лысенко.

Подобные диалоги позволяют не только информировать граждан об их правах, но и формировать новые подходы к решению наболевших проблем.

«В главном документе страны — 137 статей, закрепляющих наши свободы и права в самых разных сферах. Но сегодняшний разговор — о том, как эти конституционные нормы воплощаются в жизни каждой конкретной женщины: в решении земельных вопросов, в защите здоровья, в получении заслуженной пенсии. Мы переводим язык закона на язык практических решений», — отметила председатель отделения союза женщин России в Ленинском городском округе Елена Ястребова.