Встреча с собственниками 146 аварийных квартир прошла в Павловском Посаде

Заместитель главы округа Александр Кулаков и представители администрации ответили на вопросы о жилищных сертификатах. Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Жилищный сертификат является одним из способов решения квартирного вопроса для обладателей аварийного жилья. На основании документа можно оплатить покупку новой квартиры за счет государства. Собственник приобретает квартиру в новом доме, введенном в эксплуатацию, напрямую у застройщика.

На встрече собственникам 146 жилых помещений, расположенных в 25 многоквартирных домах, рассказали, что сертификат предоставляется исходя из общей площади изымаемого жилого помещения и стоимости за квадратный метр. С 1 июня по 1 августа осуществляется прием заявлений на выдачу документа.

Всего в Павловском Посаде провели три встречи, в которых участвовало около 250 человек, проживающих в 40 аварийных домах.

Напомним, в прошлом году в муниципалитете было расселено 12 домов. Два из них уже снесли.