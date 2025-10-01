Встреча с семьями участников СВО прошла в Ногинске

В Богородском округе открылся Центр поддержки участников СВО и их семей, где состоялась встреча с близкими военнослужащих. Руководитель муниципалитета отметил важность создания комфортных условий для тех, кто ожидает своих родных с фронта.

На мероприятии обсудили обращения жителей, в числе которых была просьба о помощи в очистке снега зимой. Также местная администрация взяла на себя обязательства по решению вопросов, связанных с уличным освещением и состоянием дорог. Эти проблемы возникли из-за недостаточной инфраструктуры в деревне Щекавцево, где семья одного из бойцов приобрела жилье. В планах — контакт с продавцом участков для проработки ситуации по благоустройству. Также изучат возможность ускорения процесса газификации домовладения.

Супруга защитника подняла вопрос отсутствия освещения на территории, что создает опасности для нее и ребенка при передвижении. Специалисты рассмотрят вариант установки пешеходного перехода и улучшения транспортного сообщения, чтобы сделать путь к школе безопаснее.

Отметим, что такие встречи проходят в конце каждого месяца. Все вопросы будут изучены и взяты на контроль.