Встреча с семьями участников СВО прошла в Лобне
Встреча с семьями военнослужащих прошла в Центральной библиотеке. Для детей организовали показ фильма и развлечения в виртуальной реальности, а взрослые пообщались с главой городского округа Анной Кротовой.
Глава муниципалитета ответила на вопросы и поделилась планами по развитию округа. Участники обсудили ремонты и благоустройство городских пространств, работу секций и кружков, возможности новой поликлиники, отдых и работу. Родственники военнослужащих отметили, что за чашкой чая можно намного быстрее решить сложные вопросы. За помощью обращалась и мама участника СВО Светлана Синицына, которая потеряла сына в октябре 2023 года.
«Не смог усидеть и пошел защищать Родину. Как и все. Открыли памятник 12 сентября того года всем ребятам. Очень все торжественно было. Большое спасибо, потому что такое внимание. Я особо не обращалась, но вот по поводу детского сада для правнука прямо сразу помогли. Потом у ребенка была операция на сердечко — тоже помогли. Очень хорошо помогают», — сказала Светлана Синицына.
Пока взрослые общались между собой, дети пробовали настоящую космическую еду и с помощью очков виртуальной реальности погрузились в космический мир. Они изучали звезды, планеты и астрономические явления, а после приняли участие в мастер-классе по лепке вулканов Солнечной системы.
Отметим, в Лобне семьям и участникам СВО помогают с самого начала спецоперации. Эту работу проводят специалисты администрации, муниципальные депутаты и общественные организации. Волонтеры отправляют военнослужащим продукты питания, технику, медикаменты, средства гигиены, детские рисунки и письма. Семьи приглашают в развлекательные центры, кинотеатры и парки, а в Центе поддержки участников СВО отвечают на вопросы родственников и оказывают помощь: психологическую, юридическую и бытовую