Встреча с семьями участников СВО прошла в Лобне

Встреча с семьями военнослужащих прошла в Центральной библиотеке. Для детей организовали показ фильма и развлечения в виртуальной реальности, а взрослые пообщались с главой городского округа Анной Кротовой.

Глава муниципалитета ответила на вопросы и поделилась планами по развитию округа. Участники обсудили ремонты и благоустройство городских пространств, работу секций и кружков, возможности новой поликлиники, отдых и работу. Родственники военнослужащих отметили, что за чашкой чая можно намного быстрее решить сложные вопросы. За помощью обращалась и мама участника СВО Светлана Синицына, которая потеряла сына в октябре 2023 года.

«Не смог усидеть и пошел защищать Родину. Как и все. Открыли памятник 12 сентября того года всем ребятам. Очень все торжественно было. Большое спасибо, потому что такое внимание. Я особо не обращалась, но вот по поводу детского сада для правнука прямо сразу помогли. Потом у ребенка была операция на сердечко — тоже помогли. Очень хорошо помогают», — сказала Светлана Синицына.

Пока взрослые общались между собой, дети пробовали настоящую космическую еду и с помощью очков виртуальной реальности погрузились в космический мир. Они изучали звезды, планеты и астрономические явления, а после приняли участие в мастер-классе по лепке вулканов Солнечной системы.